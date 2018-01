tv

Ecco i nuovi naufraghi de L'Isola dei Famosi

Manca poco all'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

L'edizione numero 13 del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio, e andrà in onda per 12 settimane.

Reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, sbarca sull'Isola Bianca Atzei. Torna in Honduras, a 10 anni esatti dal suo sbarco a Cayos Cochinos, Giucas Casella, pronto a tornare a ipnotizzare i naufraghi in Palapa. Sorridente, spumeggiante ed estrosa, la sua carriera ha avuto inizio nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello: anche Francesca Cipriani ha un posto nella Palapa dell’Isola dei Famosi. Anche l’ex letterina Alessia Mancini fa parte del cast di naufraghi di quest’anno.

Per Chiara Nasti, blogger, i suoi 19 anni non sono un problema perché ha determinazione da vendere. È nota per un profilo Instagram da più di un milione di follower e per il suo blog dove dispensa consigli di stile. È pronta per Cayos Cochinos anche la salernitana Rosa Perrotta. Classe 1989, è una fotomodella e una testimonial ma è sicuramente conosciuta perché è il volto che ha appassionato e scaldato il cuore del pubblico di Uomini e Donne. Nasce dall’altra parte dell’Atlantico, è uno sportivo che è riuscito a mettersi al collo metalli preziosi: Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, è pronto a nuotare tra le acque honduregne. La prima naufraga ufficiale è stata l’attrice di cinema e teatro, conoscenza dei salotti televisivi Mediaset, Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull'Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l'attrice Eva Henger; Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di Colorado; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.

