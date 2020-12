Sanremo 2021

Festival di Sanremo 2021, svelati i 26 big in gara

Amadeus ha svelato i nomi dei 26 big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha svelato i nomi dei 26 big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 2 al 6 marzo. Un cast decisamente eterogeneo che va da Aiello a Orietta Berti passando per Malika Ayane, Madame, Francesco Renga e Arisa. Durante la serata sono stati scelti anche i sei artisti della categoria Giovani. sono Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, WrongOnYou, Avincola.

Quello annunciato è un cast decisamente vario, perfetto per accontentare tutti i gusti, ma anche sorprendente e coraggioso per una serie di nomi che sicuramente non sono noti al grande pubblico. Se ci sono habitué dell'Ariston come Francesco Renga, Arisa, Ermal Meta e Annalisa (per non parlare di Orietta Berti), sono tanti i debuttanti, pescati dal mondo dell'indie e dell'hip hop, con poca concessione invece ai nomi da talent, che arrivano con un bagaglio di notorierà consolidato.

Ecco l'elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO - Ora

- Ora ANNALISA - Dieci

- Dieci ARISA - Potevi fare di più

- Potevi fare di più MALIKA AYANE - Ti piaci così

- Ti piaci così ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

- Quando ti sei innamorato BUGO - E invece si

- E invece si COLAPESCE e DIMARTINO - Musica leggerissima

e - Musica leggerissima COMA_COSE - Fiamme negli occhi

- Fiamme negli occhi GIO EVAN - Arnica

- Arnica EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera

Feat. - Bianca luce nera FASMA - Parlami

- Parlami FULMINACCI - Santa Marinella

- Santa Marinella GAIA - Cuore amaro

- Cuore amaro GHEMON - Momento perfetto

- Momento perfetto IRAMA - La genesi del tuo colore

- La genesi del tuo colore LA RAPPRESENTATE DI LISTA - Amare

- Amare LO STATO SOCIALE - Combat Pop

- Combat Pop MADAME - Voce

- Voce MANESKIN - Zitti e buoni

- Zitti e buoni ERMAL META - Un milione di cose da dirti

- Un milione di cose da dirti MAX GAZZE' - Il farmacista

- Il farmacista FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome

e - Chiamami per nome NOEM I - Glicine

I - Glicine WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura)

- Mai dire mai (La Locura) RANDOM - Torno a te

- Torno a te FRANCESCO RENGA - Quando trovo te.

Fonte: Tgcom 24

