attività ludiche

Il gaming in Italia, dal casinò di Venezia a ''Mafia'' a Palermo

Giocare è da sempre uno dei passatempi preferiti dagli uomini, qualsiasi età essi abbiano...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2018 - 17:20:08 Letto 361 volte

Giocare è da sempre uno dei passatempi preferiti dagli uomini, qualsiasi età essi abbiano. Anche oggi, in un'epoca dove tutto è digitale e la fruizione dei giochi avviene attraverso Internet, esistono una serie di attività ludiche molto creative che non richiedono standard digitali e possono invece essere vissute per davvero solo attraverso la fantasia. L'Italia è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista, iniziando fin dal diciassettesimo secolo.

Da Venezia alla penisola

In quell'epoca, e più esattamente nel 1638, a Venezia fu creato il primo casinò fisico della penisola italica e del mondo intero, come riporta Betway Casinò nel suo excursus storico del gioco d'azzardo. L'apogeo della Serenissima, l'opulenta repubblica veneziana, le aveva permesso di allacciare non solamente relazioni commerciali con altri stati europei e del Mediterraneo, ma anche di essere pioniera in molte innovazioni culturali, con il casinò a farne parte integrante. Dopo 400 anni, la penisola non sembra stancarsi di questi passatempi, oggi disponibili non solo più nelle famose sale da gioco di tutto il mondo, ma anche online come tanti altri servizi migrati nel mondo virtuale di Internet. Con la Lombardia a fare da traino l'industria del gaming italiano è molto florida, trascinata dall'onda di una tradizione importante, sebbene non sia del tutto omogenea. L'azzardo non è però l'unico lascito della tradizione italiana del gioco: esistono infatti moltissimi giochi di carte regionali che hanno conquistato tutto il mondo. Vediamone di seguito uno originario di Palermo, città unica nel suo genere grazie al suo dialetto ormai diventato lingua, che si è diffuso in tutto il mondo.

'Mafia', da Palermo al mondo

Palermo è una città che presta attenzione all'ambito ludico, e in questo contesto spicca Mafia, conosciuto all'estero come 'Night falls in Palermo', un gioco semplice ed entusiasmante perché permette ad ogni singolo partecipante di assumere un ruolo ben preciso, calandosi totalmente nella parte. Il gioco prevede l'esistenza di un gruppo di innocenti e un gruppo di mafiosi: i primi devono essere bravi a riconoscere chi sono i mafiosi, mentre i secondi devono eliminare i cittadini. Questo gioco, nel quale i partecipanti possono essere dagli otto ai ventiquattro, si basa sull'interazione continua tra i personaggi. Con una sorta di arbitro a fare da controllore dell'andamento regolare, si distribuiscono delle carte che indicheranno chi svolgerà il ruolo di mafioso e chi quello di cittadino. Quando cala la notte, un mafioso uccide un cittadino, mentre quando arriva il giorno i cittadini iniziano un dibattito per decidere chi tra loro è colpevole, per poi giustiziarlo dopo il voto della maggioranza e poi rivelare il suo vero ruolo. Il gioco termina quando ogni mafioso è stato giustiziato oppure se almeno metà dei giocatori superstiti sono mafiosi, con annessa vittoria di questi ultimi.

Si tratta, in generale, di un gioco che ha preso piede non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, come dimostrano le tante varianti createsi con il tempo, come ad esempio quella chiamata 'Lupi'. Inoltre, è possibile trovare dei kit appositi di carte per giocare a Mafia online, per esempio su Amazon.

L'Italia si conferma dunque terra di giochi e tradizioni ludiche importanti, a cominciare da giochi di carte come il tressette, la scopa, il burraco o il ramino, per poi finire con attività partecipative come Mafia, che come descritto è oggi un gioco internazionalmente riconosciuto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!