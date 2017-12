musica

Lana Del Rey pubblica una foto insieme a Amy Winehouse, ma c'è qualcosa di insolito

Qualche giorno fa la cantante Lana Del Rey ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2017 - 13:15:31 Letto 744 volte

Qualche giorno fa la cantante Lana Del Rey ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae alla guida di un'automobile, mentre sul sedile del passeggero è immortalata Amy Winehouse, compianta musicista scomparsa nel luglio 2011. Niente di strano se non fosse che le due artiste non si sono mai incontrate.

Lana Del Rey raggiunse la celebrità nel gennaio del 2012, grazie all'album "Born to die", esattamente cinque mesi dopo la scomparsa della Winehouse, causata da un'intossicazione da alcol. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Metro, la fotografia sarebbe frutto di un fotomontaggio, opera dell'Instagrammer @tselekoglu.

"Quando Amy è morta nel 2011, mi sono sentito distrutto. Nella sua musica, nel suo stile o in qualsiasi cosa facesse, c'era qualcosa di speciale. Nel dicembre 2011 ricordo di aver ascoltato Lana per la prima volta con Blue Jeans e mi sono reso conto che anche lei aveva quel dono. - ha dichiarato Tuna Selekoglu a Metro - Così ho iniziato a pensare a quanto sarebbe stato perfetto se avessero avuto la possibilità di uscire insieme. Ecco perché ho creato questa immagine".

Ma i fan della cantautrice non sembrano essere particolarmente interessati alla veridicità dell'immagine e in meno di una settimana hanno premiato il post con quasi 1 milione e 300 mila like.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!