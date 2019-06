Salvo Piparo canta ''I muri di Palermo''

Esordio in musica per Salvo Piparo, l'attore palermitano regala alla sua città una canzone di Francesco Cusumano.

Raccontare Palermo attraverso i suoi muri, leggervi sopra storie di vita con paure e sogni, delusioni e speranze, violenza e amore. Questo e tanto altro dentro l'omaggio reso da Salvo Piparo alla sua città, per la prima volta con una canzone: “I muri di Palermo”, online da maggio 2019. Testo e musica sono di Francesco Cusumano, che ha suonato interamente il brano (chitarre elettriche e acustiche, tastiere, programmazioni, basso e cori) e ne ha diretto il videoclip, un campionario variegato di tufo e cemento, vicoli e strade, in uno struggente bianco e nero.



Piparo interpreta con passione e col suo abituale pathos un testo ora descrittivo ora più etereo e sognante, che racconta il piccolo e il grande, il singolo e la comunità, affiancando le storie personali alla storia di tutti noi. Una canzone d'autore con un interprete d'eccezione.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Pietro Zarcone allo studio Labmusic. Il montaggio video è stato realizzato col supporto tecnico di Ciccio Marotta. La produzione è delle associazioni culturali Non Ho Sonno e Kleis.



Salvo Piparo racconta da anni la Sicilia e le sue antiche memorie. Ricercatore attento delle tradizioni, narra mirabili storie di vita e leggende popolari attraverso la tecnica del “cunto”. Ha messo più volte in scena spettacoli di Salvo Licata, oltre ad essere stato egli stesso autore delle sue rappresentazioni. Testimonial ufficiale Unicef, presta da anni un'attenzione particolare alle tematiche sociali e agli eventi a scopo benefico. I successi teatrali vanno da “Sicilia Focuranni”, produzione sul 150° della venuta di Garibaldi, rappresentata in occasione dell'inaugurazione del Museo della Mafia a Salemi in omaggio al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ai più recenti “Pallonate” scritto e diretto da Ficarra e Picone, “Buttanissima Sicilia” tratto dall'omonimo libro di Pietrangelo Buttafuoco, spettacolo che ha girato l'Italia con grande successo di critica e pubblico, cui fa seguito “Strabuttanissima Sicilia”. Protagonista di “Ore diciotto in punto”, primo film “miracolo” siciliano, totalmente co-prodotto da tutti i partecipanti con la regia di Pippo Gigliorosso, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Ha partecipato alla pellicola cinematografica di Ficarra e Picone “Andiamo a quel paese”. Ambasciatore per il Mediterraneo all'Expo2015 con spettacoli e show cooking, è stato attore narrante della trasmissione di Rai Tre “Amori Criminali” condotta da Barbara De Rossi. Continua ad essere protagonista indiscusso tra i narratori che meglio conoscono la storia di Palermo e della Sicilia tutta. Ospite di punta della stagione estiva dei teatri di pietra, all’interno del Festival Dionisiache di Segesta ha superato i record di presenze con le sue produzioni “Le Gesta dell'Orlando Furioso” e “Shakespeare in Brexit”. Recenti le produzioni del Teatro Biondo Stabile di Palermo “La fame e la Peste” e “C'era e c'era Giuseppe Schiera”, che registrano sempre il sold-out.

Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo, che attraverso le sue rappresentazioni ritorna ad essere espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada, maestri dell’arte del saper vivere attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo.

Francesco Cusumano, musicista e autore, collabora con Salvo Piparo da diversi anni, calcando con lui le scene in Sicilia e in Italia. Ha lavorato al fianco di musicisti e artisti di fama nazionale e ha scritto musiche per il teatro e canzoni per artisti quali Mauro Ermanno Giovanardi, Valeria Rossi, Musica Nuda, ottenendo riconoscimenti in prestigiosi premi nazionali.

