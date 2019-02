sole a Palermo

Sole e relax, assalto alla spiaggia di Mondello

Una gran bella domenica di sole a Palermo e in tanti ne hanno approfittato per godersi un pò di sano e meritato relax nella spiaggia di Mondello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2019 - 14:38:04 Letto 354 volte

Una gran bella domenica di sole a Palermo e in tanti ne hanno approfittato per godersi un pò di sano e meritato relax nella spiaggia di Mondello.

C'è chi ha deciso di fare sport e giocare a beach volley, chi di passeggiare sulla sabbia, chi di portarsi una sedia a sdraio per sentire il sole in faccia.

Arrivare però a Mondello non è stata una passeggiata, visto che alla Favorita il traffico non era certo quello solito di febbraio ma qualche minuto di troppo di fila, per poterselo godere quel sole, è stato accettato senza problemi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!