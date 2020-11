televisione

Tale e Quale Show: Carlo Conti non ce la fa, i giudici lo sostituiscono

Appuntamento speciale di 'Tale e Quale Show' con la conduzione corale dei Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in attesa di Carlo Conti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2020 - 10:17:57 Letto 408 volte

Sarà di certo una serata speciale l'appuntamento di 'Tale e Quale Show', il varietà di punta di Rai1 (anche in questa decima edizione al primo posto della 'Top Prime time') che andrà in onda il 6 novembre dalle 21.25.

Aspettando che Carlo Conti - positivo al Covid - si ristabilisca completamente e torni al timone del programma, sul palco degli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma si alterneranno alla conduzione tre campioni dello spettacolo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, giudici dello show, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Insomma, la grande famiglia di 'Tale e Quale Show' si unisce e dalle 'linee laterali' raggiunge il centro del palco per una conduzione corale assolutamente inedita.

E, sempre parlando della famiglia del programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nel corso della serata non mancherà un ricordo dedicato a Gigi Proietti, che è stato un grande amico di 'Tale e Quale Show', dove ha portato la sua inimitabile simpatia e la sua irresistibile verve nel 2015 in veste di giudice.

Fonte: Ansa

