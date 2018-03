Truffe online

Truffe online, False sentenze e decreti ingiuntivi notificati sulle nostre mail: È tutto falso

L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: non cliccate sui link. Si rischia di compromettere i nostri dispositivi

Ormai truffatori online ed hacker le pensano tutte pur di accedere sui nostri dispositivi ed estrarre dati bancari o sensibili. Negli ultimi tempi, infatti, sono decine e decine le segnalazioni che giungono alla Polizia Postale di messaggi che giungono sulle nostre mail e che contengono allegati di notifiche di atti giudiziari come sentenze e decreti ingiuntivi del tutto falsi, ma che comunque sono destinati a provocare una reazione istintiva nell’utente che, preso dal panico, può cliccarci sopra con la conseguenza che il malintenzionato di turno si potrà insinuare nel dispositivo e sottrarre dati di ogni tipo.

Recentemente la Polizia Postale tramite un post pubblicato su “Commissariato di PS On Line – Italia”, ha segnalato quest’ennesimo tentativo di frode con tanto di screenshot del messaggio che rilanciamo perché è bene conoscerlo per evitare di cadere nella trappola. Come ricorda la Polizia Postale nel post in questione “Ci giungono innumerevoli segnalazione del ricevimento di questo tipo di mail. Sconsigliamo di seguire i link contenuti che potrebbero compromettere il vostro dispositivo. Questo tipo di comunicazioni non arrivano mai a mezzo mail.” Ed è proprio così: le notifiche di atti giudiziari non possono mai essere effettuate sulle mail. Per evitare qualsiasi tipo di problematica è sufficiente cancellare i messaggi fraudolenti e non procedere mai a cliccare sui link indicati.

