Viaggio di nozze, ecco le mete più gettonate fra cui scegliere

É finalmente giunto il momento del matrimonio, senza ombra di dubbio uno dei momenti più importanti della vita, fra le tante incombenze belle e meno belle c'è anche quella di pianificare il viaggio di nozze: un'occasione speciale.

É finalmente giunto il momento del matrimonio, senza ombra di dubbio uno dei momenti più importanti della vita. Sono giorni frenetici, fra le tante incombenze belle e meno belle c’è anche quella di pianificare il viaggio di nozze: un'occasione speciale che capita una volta nella vita. Sappiamo che ogni destinazione ha qualcosa di unico e, soprattutto, sappiamo che ogni coppia è unica e cerca qualcosa di diverso e personale dal proprio viaggio di nozze.

Tour di gruppo o viaggio individuale su misura? Cultura o divertimento? Mare e relax o un pizzico di avventura condita con molto romanticismo? Queste sono solo alcune delle domande che si accompagnano alla scelta di una o più mete.

Ma quali sono i luoghi più gettonati per chi si trova ad organizzare la Luna di Miele? Ecco perché Holidu, motore di ricerca per case vacanza, ha deciso di dare qualche consiglio.

Europa

Iniziamo dal fascino del Vecchio Continente, con vista sull‘Oceano Atlantico senza dover necessariamente uscire dai suoi confini. Si possono valutare realtà come la Grecia, data la sua estrema importanza nell'antichità, viene considerata la culla della civiltà occidentale. Ad Atene, la capitale, si trovano monumenti risalenti al V secolo a.C., tra cui l’Acropoli, la cittadella che comprende il tempio del Partenone. La Grecia deve la sua fama anche alle spiagge, da quelle di sabbia nera di Santorini ai villaggi modaioli di Mykonos. Ma anche il Portogallo. Lisbona negli ultimi anni è infatti diventata una delle mete più stimate da quanti vogliono fare un viaggio di nozze. Infine, rimane sempre tra le città più gettonate quella che è vero e proprio simbolo del romanticismo, ovvero Parigi, una delle città più importanti d'Europa, centro mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura. L'architettura urbana risalente al XIX secolo è caratterizzata dagli ampi boulevard e dalla Senna. Oltre a monumenti come la Torre Eiffel e la cattedrale gotica di Notre-Dame, del XII secolo, la città è rinomata per i tradizionali caffè e per i negozi di alta moda lungo la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Praga, infine, una seduzione che non conosce il cedimento del tempo. Capitale della Repubblica Ceca, è attraversata dal fiume Moldava. Soprannominata "la città dalle cento torri", è nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di ogni ora. L’Europa è una meta ambita non solo per i novelli sposi, ma per i turisti in generale, che arrivano da ogni parte del mondo per visitarla.

New York

Per gli sposini dinamici, curiosi di scoperte, New York è forse la prima meta che viene in mente. New York è la città che tutti, almeno una volta nella vita, vorrebbero visitare. Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle mete turistiche più desiderate e ricca di promesse: una romantica passeggiata per Central Park, una visita ad alcuni dei musei più importanti al mondo. A New York non c’è il mare, ma un viaggio di nozze in questa città è qualcosa di indimenticabile, ci si sente davvero al centro del mondo.

Messico

Il Messico è un paese tra gli Stati Uniti e l'America Centrale conosciuto per le spiagge affacciate sul Pacifico e sul Golfo del Messico, oltre che per il paesaggio variegato, che comprende montagne, deserti e giungle. In tutta la nazione si trovano antiche rovine come quelle di Teotihuacán o della città maya di Chichén Itzá, e cittadine di epoca coloniale spagnola. La vita moderna di Città del Messico, la capitale, si contraddistingue per i negozi esclusivi, i prestigiosi musei e i ristoranti gourmet. É una meta ambita da moltissimi novelli sposi specialmente nel periodo estivo. Quasi 20 Km di spiagge bianchissime con un mare cristallino promettono una Luna di Miele romantica. Con la rivelazione della grande offerta culturale che questa realtà centroamericana è in grado di offrire.

Anche il Madagascar è una meta decisamente voluta, specialmente per chi ama la natura incontaminata e desidera rilassarsi in spiagge da sogno che niente hanno da invidiare, ad esempio, alle ben più note distese dorate delle Maldive. Se poi si è anche amanti delle immersioni, ecco che si potrà scendere insieme sui fondali ed osservare una delle barriere coralline più affascinanti e meglio conservate del mondo.

Dubai

Dubai è cresciuta molto negli ultimi anni fino a diventare una delle più grandi città moderne al mondo. Rinomata per la sua architettura spettacolare, qui scoprirai i grattacieli più alti come il Burj Khalifaè, per chi ama il lusso capace di rispondere appieno a questa esigenza, dagli alberghi extra-lusso modernissimi nelle forme e con eccellenti servizi, ai suoi negozi di lusso. Inoltre, c’è da dire, che un viaggio di nozze nel deserto è un’esperienza assolutamente straordinaria e interessante.

Seychelles

Un’altra meta gettonata ma decisamente più turistica del Madagascar sono le Seychelles. Già il nome evoca immagini e sensazioni di un paradiso lontano fatto di palme, sabbia bianca e mare turchese. Si pensa ad estati senza fine, spensieratezza e profumi, colori e sapori tropicali. Come per il Madagascar, indiscutibilmente affascinanti sono non soltanto le spiagge bianchissime e il mare cristallino, ma anche la possibilità di fare delle escursioni in mezzo a foreste incontaminate.

Thailandia

La Thailandia è il paese più visitato del Sud-est asiatico. Questo grazie alle bellezze naturali incomparabili, come le sue splendide isole tropicali al sud e la giungla nel nord, ma anche meraviglie storico-artistiche, templi buddisti e musei. Tutto questo accompagnato dalla possibilità di realizzare vacanze in luoghi molto belli senza spendere cifre astronomiche. Un viaggio in Thailandia non è dunque solo un’avventura fra spiagge bianchissime, lo shopping sfrenato di Bangkok e divertimenti notturni con servizi di altissimo livello a un costo accessibile. La Thailandia conserva infatti importanti testimonianze di un notevole passato, custodisce rovine di antiche città nascoste nella foresta ed è espressione di forme culturali sempre più moderne che si manifestano nella cucina, nell’arte e nella vita di tutti i giorni.

Australia

Altra meta che continua ad essere tra le più scelte per un viaggio di nozze è l’Australia, all’avanguardia sotto ogni punto di vista, un continente e uno stato, circondato dagli oceani Indiano e Pacifico. Le sue principali città, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, si trovano sulla costa. La capitale, Canberra, è invece nell'entroterra. Il Paese è famoso per l'Opera House di Sydney, la Grande Barriera Corallina, la vasta zona desertica denominata Outback e le specie uniche di animali, come i canguri e gli ornitorinchi. Il motivo di questa sua presenza costante tra le realtà più gettonate sta nel perfetto mix tra paesaggi e natura decisamente affascinanti. Basti pensare alla Shark Bay o al Teatro dell’Opera di Sydney: una è probabilmente l’unica spiaggia al mondo dove è possibile nuotare con i delfini, mentre il secondo è uno degli edifici più importanti al mondo tra quelli costruiti in epoca moderna.

A questo punto non resta che augurarvi: Buon viaggio!

