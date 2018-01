fake news

Fake News, su Facebook gli utenti potranno segnalare fonti affidabili

Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti...

Pubblicata il: 20/01/2018

Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti e al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare più affidabili. È il ceo del social network, Mark Zuckerberg, ad annunciare l'iniziativa in un post, dando il via al "test" a partire dalla prossima settimana.

"L'idea è che alcuni media siano considerati affidabili solo dai loro lettori o spettatori, mentre altri godano di un più ampio grado di fiducia nella società, anche da coloro che non li seguono direttamente", dice Zuckerberg. A seconda delle risposte, le pubblicazioni dei media considerate affidabili saranno più visibili sul feed delle notizie.

"Questa nuova funzione non cambierà la quantità di informazioni che vedi su Facebook, ma cambierà solo il bilancio delle informazioni a favore di fonti considerate affidabili dalla comunità degli utenti", prosegue Zuckerberg. L'annuncio arriva una settimana dopo un'altra misura su Facebook, che ha annunciato giovedì l'intenzione di ridurre la presenza di marchi e media sui feed di notizie. Il gruppo è stato criticato per mesi, accusato in particolare di non abbastanza combattere contro le fake news sulla rete che conta due miliardi di utenti attivi ogni mese.

