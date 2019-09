ufo e alieni

Rapito dagli alieni. Da 40 anni non riesce a liberarsene

Domenica 29 settembre 2019, a Rho, in provincia di Milano, ancora una volta saranno protagonisti ufo ed alieni, con il convegno intitolato ''Incontri Ravvicinati''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2019 - 18:36:35 Letto 357 volte

Siamo oramai a poche ore dall'evento ufologico. Domenica 29 settembre 2019, a Rho, in provincia di Milano, ancora una volta saranno protagonisti ufo ed alieni, con il convegno intitolato “Incontri Ravvicinati”, denominazione che è molto significativa in merito al tema dell'evento, che è arrivato alla terza edizione. Nel suo ambito il C.UFO.M. terrà il suo sesto Congresso Nazionale. La manifestazione di Rho è molto conosciuta già dalla prima edizione del 2017.

Nella cittadina del milanese, durante l'evento saranno mostrati anche le immagini, oltreché interessanti risvolti inediti, degli avvistamenti ufo che tanto stanno facendo scalpore proprio in queste ore, avvenuti su varie zone d’Italia (Rho, Padova, Genova, Narni, Leonessa, Carrara, Bacoli, Salerno, Catania), indagati e resi pubblici dal C.UFO.M. Straordinario ospite di "Incontri Ravvicinati"; sarà il celebre rapito dagli alieni Pierfortunato Zanfretta, presentato dal ricercatore Riki. Zanfretta, ha a che fare con un misterioso popolo alieni, denominato Dargos, che lo contattano da oltre 40 anni e che gli hanno lasciato, stando a quanto afferma, in custodia una misteriosa scatola dai poteri tecnologici straordinari. Il caso Zanfretta è senz’altro il più provato della storia. Egli porterà a conoscenza dei fortunati intervenuti, gli ultimi sviluppi della sua storia infinita con gli extraterrestri. interverranno grandi ricercatori, volti noti dell'ufologia italiana: il presidente C.UFO.M. Angelo Carannante che affronterà il tema degli ufo nella storia, con interessanti collegamenti tra gli antichi astronauti ed i dischi volanti avvistati nell'era odierna mostrando immagini veramente forti. Ennio Piccaluga, importante studioso di Marte, cercherà di rispondere ai quesiti: ma su alcuni asteroidi e corpi celesti vi sono avamposti ed artefatti alieni? Come è possibile che su un asteroide si vede, nelle immagini inviate dalle seconde, un'apparente antenna parabolica? Esiste una civiltà non terrestre? Lo studioso mostrerà enigmatiche fotografie arrivate dallo spazio. Altra testimonianza su antiche civiltà, la porterà il grande ricercatore Umberto Morazzoni, insieme all'altro ricercatore Sergio Dos Santos. Riveleranno le sconcertanti ricerche sulle Piramidi bosniache, che sembrano contraddire la storia umana come la conosciamo, che, forse, è tutta da riscrivere. Altro tema trattato saranno gli ufo nelle opere d'arte. Giorgio Di Salvo, studioso di simbologia rinascimentale, accompagnerà con mano gli spettatori per mostrare che diversi indizi portano a teorie alternative rispetto a quelle ufficiali. Ma, vi saranno ancora altri ospiti e relatori ed altri contattati dagli alieni. Si consiglia di raggiungere la sala convegni con congruo anticipo vista la prevedibile grande affluenza.

