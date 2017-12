smartphone

Smartphone e tablet in aereo? La European Aviation Safety Agency (l'Agenzia europea per la sicurezza aerea) ha diffuso il bollettino con le indicazioni per compagnie aeree e passeggeri che si apprestano a partire in questo periodo di festività, relativo alle modalità per viaggiare in sicurezza con dispositivi elettronici portatili.

Tali dispositivi (tra cui laptop, smartphone, tablet, sigarette elettroniche) contengono batterie al litio, quelle ricaricabili, e in caso di volo, ricorda l'EASA, dovrebbero essere portati in cabina per consentire all'equipaggio di intervenire rapidamente nel caso si verifichi un problema/incidente con device dotati di tali batterie. Importante quindi che le compagnie aeree informino i propri viaggiatori di portare in cabina, dove possibile, i dispositivi. Nei casi in cui - a causa della dimensione - non fosse possibile o se contenuti in un bagaglio che andrà in stiva, si devono prendere alcuni necessari accorgimenti:

1. Spegnere completamente il dispositivo, accertandosi anche di aver bloccato eventuali attivazioni accidentali: per essere certi che il dispositivo non si riaccenda, ogni applicazione, sveglia o configurazione preimpostata che potrebbe riattivarlo deve essere disattivata.

2. Proteggerlo dal rischio di danni accidentali, inserendo il dispositivo in una protezione adeguata (custodia rigida o una borsa).

3. Evitare di mettere nello stesso bagaglio in cui è contenuto il device oggetti contenenti materiale infiammabile, come profumi o aerosol.

