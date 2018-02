XI^ Giornata Nazionale del Braille

Palermo, il 26 e 27 giornate dedicate ai non vedenti

Una due giorni dedicata alla scrittura che ha cambiato la vita dei non vedenti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2018 - 19:58:12 Letto 363 volte

Nella nostra società, stretta nella morsa delle discriminazioni e delle diseguaglianze, il termine inclusione riveste un significato strategico , anzi decisivo se si vuole che davvero cambi qualcosa. E sarà in occasione della XI^ Giornata Nazionale del Braille, celebrata anche dall’Unione Nazionale Ciechi di Palermo (lunedì 26 febbraio alle 16.30 all’Hotel Astoria Palace e martedì 27 febbraio presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia – Edificio 12 – all’Università degli Studi di Palermo in via Ernesto Basile, a partire dalle ore 9:30) che, proprio in ricordo della scrittura che ha cambiato lo stile di vita dei non vedenti - nonostante negli ultimi decenni siano arrivati computer e smartphone, dotati di sintesi vocale, la scrittura braille rimane ancora oggi un pilastro fondamentale per l’istruzione di 30.000 studenti ciechi e ipovedenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado -, verrà ribadita la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica circa una loro sempre crescente partecipazione nella vita sociale di tutti i giorni.

Il primo appuntamento, quello all’Astoria Palace, prevede la presenza di autorità politiche e amministrative e di Mario Barbuto, Presidente Nazionale U.I.C.I. con “L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a sostegno del Braille, oggi e domani” . Durante il convegno ci saranno intermezzi musicali a cura del soprano Francesca Mannino, accompagnata dalla pianista Emanuela Spina; il Maestro pianista Marco Orsini e il Maestro liutista Saverio Piccillo; il Coro polifonico “Beyond Eyes” di Roberta e Federica Di Franco. Ampio spazio ancora all’arte con la Presentazione del libro “Filippo e Louis Braille – un racconto ispirato dalla vera storia dell’inventore dell’alfabeto Braille” di Fabiana Santangelo e “Caravaggio: l’arte si tocca con tatto” con l’Architetto Ludovico Gippetto. Grandi emozioni infine con le testimonianze dirette di ragazzi e ragazze dell’ U.I.C.I. che il Braille ogni giorno lo usano a scuola, sul lavoro e nella vita personale.

Il giorno dopo, presso l’Università di Viale delle Scienze, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, si svolgerà un convegno, anche questo moderato dalla giornalista Anna Cane, che avrà per relatori il Prof. Stefano Boca, professore ordinario di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo, Stefano Salmeri, professore di pedagogia generale e sociale dell’Università Kore di Enna, Marco Condidorio, coordinatore della commissione nazionale Istruzione U.I.C.I., Salvatore Romano, Direttore generale U.I.C.I. e Concetta Marta Zocco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!